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CCI JMA based with floating levels - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Обычно индикатор рассчитывается на основе простой скользящей средней и среднего отклонения.
В этой версии:
В этой версии вместо стадии сглаживания используется скользящая средняя Юрика JMA, а отклонение заменяется на отклонение EMA. Данный индикатор реагирует быстрее (как и ожидалось), он более сглаженный по сравнению с оригинальным CCI. Кроме того вместо фиксированных уровней используются плавающие. Плавающие уровни изменяются с учетом волатильности рынка, так что эта версия CCI быстрее реагирует на изменения на рынке.
Использование:
Сигналом является смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22483
Juice - EMA deviationCorrected T3 - EMA deviations
Corrected T3 - EMA deviations
CCI на основе JMAMulti pass average filter
Multi pass average filter