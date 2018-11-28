Описание:

Обычно индикатор рассчитывается на основе простой скользящей средней и среднего отклонения.



В этой версии:



В этой версии вместо стадии сглаживания используется скользящая средняя Юрика JMA, а отклонение заменяется на отклонение EMA. Данный индикатор реагирует быстрее (как и ожидалось), он более сглаженный по сравнению с оригинальным CCI. Кроме того вместо фиксированных уровней используются плавающие. Плавающие уровни изменяются с учетом волатильности рынка, так что эта версия CCI быстрее реагирует на изменения на рынке.



Использование:

Сигналом является смена цвета.



