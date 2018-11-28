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CCI JMA based - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Обычно индикатор рассчитывается на основе простой скользящей средней и среднего отклонения.
В этой версии:
В этой версии вместо стадии сглаживания используется скользящая средняя Юрика JMA, а отклонение заменяется на отклонение EMA. Данный индикатор реагирует быстрее (как и ожидалось), он более сглаженный по сравнению с оригинальным CCI.
Использование:
Сигналом является смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22482
CCI JMA based with floating levels
CCI на основе JMA с плавающими уровнями.Juice - EMA deviation
Juice - EMA deviation
Multi pass average filter
Multi pass average filterSuper smoother levels
Super smoother levels