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Индикаторы

CCI JMA based - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1432
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Описание:

Обычно индикатор рассчитывается на основе простой скользящей средней и среднего отклонения.

В этой версии:

В этой версии вместо стадии сглаживания используется скользящая средняя Юрика JMA, а отклонение заменяется на отклонение EMA. Данный индикатор реагирует быстрее (как и ожидалось), он более сглаженный по сравнению с оригинальным CCI.

Использование:

Сигналом является смена цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22482

CCI JMA based with floating levels CCI JMA based with floating levels

CCI на основе JMA с плавающими уровнями.

Juice - EMA deviation Juice - EMA deviation

Juice - EMA deviation

Multi pass average filter Multi pass average filter

Multi pass average filter

Super smoother levels Super smoother levels

Super smoother levels