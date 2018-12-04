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Juice - EMA 偏差 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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定义 :

"Juice" 指标显示了标准差水平是高于还是低于一些想要的水平，这样就可以显示出我们是处于波动性增加还是减少的时刻。

这个版本:

它使用了 EMA 偏差 (最初在这里发布 : EMA 偏差)，并且因为 EMA 偏差比常规的标准偏差”更快“, 它可以更快地生成信号。

用法 :

这个指标不是一个方向性指标，而是用于侦测波动性提高的时刻并对应调整您的交易策略。


备注:

EMA 偏差可能为负，不要觉得困扰。这使使用特定计算模式的结果，这对EMA偏差很正常。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22486

修正的 T3 - EMA 偏差 修正的 T3 - EMA 偏差

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修正的超级平滑器 修正的超级平滑器

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带有浮动水平的 基于 JMA 的 CCI 带有浮动水平的 基于 JMA 的 CCI

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CCI JMA based CCI JMA based

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