定义 :

"Juice" 指标显示了标准差水平是高于还是低于一些想要的水平，这样就可以显示出我们是处于波动性增加还是减少的时刻。

这个版本:

它使用了 EMA 偏差 (最初在这里发布 : EMA 偏差)，并且因为 EMA 偏差比常规的标准偏差”更快“, 它可以更快地生成信号。

用法 :

这个指标不是一个方向性指标，而是用于侦测波动性提高的时刻并对应调整您的交易策略。





备注:

EMA 偏差可能为负，不要觉得困扰。这使使用特定计算模式的结果，这对EMA偏差很正常。

