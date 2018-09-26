Торговая система, построенная на сигналах индикатора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime=1500;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TimeZonePivotsOpenSystem.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators. Торговая система является дальнейшим усложнением кода эксперта Exp_TimeZonePivotsOpenSystem добавлением возможности удержания позиций точно фиксированное время.

Эксперт работает на таймфремах не выше M30:

input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_M30 ;

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD M30:





Рис. 2. График результатов тестирования