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Индикаторы

TimeZonePivotsOpenSystem - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1679
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала TimeZonePivots. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда - темную.

Рис.1. Индикатор TimeZonePivotsOpenSystem

Рис.1. Индикатор TimeZonePivotsOpenSystem

WPR_Histogram_Vol_HTF WPR_Histogram_Vol_HTF

Индикатор WPR_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Harami_Alert Harami_Alert

Индикатор для определения паттернов Харами с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон

Autotrader Momentum Autotrader Momentum

Сравнение цен Close

Skyscraper_Fix_Candle Skyscraper_Fix_Candle

Индикатор Skyscraper_Fix в свечном виде