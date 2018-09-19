Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала TimeZonePivots. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда - темную.

Рис.1. Индикатор TimeZonePivotsOpenSystem