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TimeZonePivotsOpenSystem - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала TimeZonePivots. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда - темную.
Рис.1. Индикатор TimeZonePivotsOpenSystem
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