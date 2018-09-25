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Probe - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1747
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник может работать как на неттинг-, так на хедж-счетах. Работает на каждом тике. Для выставления отложенных ордеров (Buy stop и Sell stop) анализируются значения индикатора iCCI на барах #0 и #1. 

При получении торгового сигнала выставляется отложенный Stop ордер объёмом "Lots" на расстоянии "Indent from the price" от текущей цены. При этом, если параметр Стоп лосс (Stop Loss) не равен нулю, то будет сразу выставлен Стоп лосс.

Как бороться с отложенными ордерами, которые не сработали? Просто: если текущая цена ушла от отложенного ордера на 1.5 * "Indent from the price" - удалим такой отложенный ордер.

Когда отложенный ордер сработает, то к позиции может быть применён трейлинг (если только параметр "Trailing Stop" не равен нулю).

Пример теста на EURUSD, M30:


Two PerBar Two PerBar

Одновременное открытие двух разнонаправленных позиций

RSI_Expert_v2.0 RSI_Expert_v2.0

Советник по индикатору iRSI (RSI) и iMA (Moving Average, MA).

Exp_Hans_Indicator_Cloud_System Exp_Hans_Indicator_Cloud_System

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System

Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью удержания позиций точно фиксированное время