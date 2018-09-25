Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник может работать как на неттинг-, так на хедж-счетах. Работает на каждом тике. Для выставления отложенных ордеров (Buy stop и Sell stop) анализируются значения индикатора iCCI на барах #0 и #1.

При получении торгового сигнала выставляется отложенный Stop ордер объёмом "Lots" на расстоянии "Indent from the price" от текущей цены. При этом, если параметр Стоп лосс (Stop Loss) не равен нулю, то будет сразу выставлен Стоп лосс.

Как бороться с отложенными ордерами, которые не сработали? Просто: если текущая цена ушла от отложенного ордера на 1.5 * "Indent from the price" - удалим такой отложенный ордер.

Когда отложенный ордер сработает, то к позиции может быть применён трейлинг (если только параметр "Trailing Stop" не равен нулю).

Пример теста на EURUSD, M30:



