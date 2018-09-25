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Probe - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник может работать как на неттинг-, так на хедж-счетах. Работает на каждом тике. Для выставления отложенных ордеров (Buy stop и Sell stop) анализируются значения индикатора iCCI на барах #0 и #1.
При получении торгового сигнала выставляется отложенный Stop ордер объёмом "Lots" на расстоянии "Indent from the price" от текущей цены. При этом, если параметр Стоп лосс (Stop Loss) не равен нулю, то будет сразу выставлен Стоп лосс.
Как бороться с отложенными ордерами, которые не сработали? Просто: если текущая цена ушла от отложенного ордера на 1.5 * "Indent from the price" - удалим такой отложенный ордер.
Когда отложенный ордер сработает, то к позиции может быть применён трейлинг (если только параметр "Trailing Stop" не равен нулю).
Пример теста на EURUSD, M30:
Одновременное открытие двух разнонаправленных позицийRSI_Expert_v2.0
Советник по индикатору iRSI (RSI) и iMA (Moving Average, MA).
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_SystemExp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus
Торговая система, построенная на сигналах индикатора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью удержания позиций точно фиксированное время