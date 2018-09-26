CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1251
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:

input bool   TimeTrade=true;      //Разрешение для выхода из позиций по времени
input uint   nTime=1500;          //Время удержания открытой позиции в минутах

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Hans_Indicator_Cloud_System.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators. Торговая система является дальнейшим усложнением кода эксперта Exp_Hans_Indicator_Cloud_System добавлением возможности удержания позиций точно фиксированное время.

Эксперт работает на таймфремах не выше M30:

input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;//таймфрейм индикатора Hans_Indicator_Cloud_System

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.  Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY M30:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Exp_Hans_Indicator_Cloud_System Exp_Hans_Indicator_Cloud_System

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System

Exp_XWPR_Histogram_Vol Exp_XWPR_Histogram_Vol

Торговая система на сигналах индикатора XWPR_Histogram_Vol

Exp_XWPR_Histogram_Vol_Direct Exp_XWPR_Histogram_Vol_Direct

Торговая система на сигналах индикатора XWPR_Histogram_Vol_Direct