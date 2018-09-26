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Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для выхода из позиций по времени input uint nTime=1500; //Время удержания открытой позиции в минутах
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Hans_Indicator_Cloud_System.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators. Торговая система является дальнейшим усложнением кода эксперта Exp_Hans_Indicator_Cloud_System добавлением возможности удержания позиций точно фиксированное время.
Эксперт работает на таймфремах не выше M30:
input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;//таймфрейм индикатора Hans_Indicator_Cloud_System
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY M30:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система, построенная на сигналах индикатора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью удержания позиций точно фиксированное времяExp_Hans_Indicator_Cloud_System
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System
Торговая система на сигналах индикатора XWPR_Histogram_VolExp_XWPR_Histogram_Vol_Direct
Торговая система на сигналах индикатора XWPR_Histogram_Vol_Direct