基于 TimeZonePivotsOpenSystem 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间 如果突破通道，当柱线收盘时形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，则立即平仓:

input bool TimeTrade= true ; input uint nTime=1500;

若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 TimeZonePivotsOpenSystem.ex5 指标文件置于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。 交易系统是 Exp_TimeZonePivotsOpenSystem EA 代码的进一步发展，它增加了固定持仓时间能力。

EA 的工作时间帧不高于 M30:

input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_M30 ;

默认智能交易系统的输入参数已在下面显示的测试中使用。 没有使用止损和止盈。





图例 1. 图表上的交易示例

测试结果 2017，EURUSD M30:





图例 2. 测试结果图表