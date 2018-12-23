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EA

Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
TimeZonePivotsOpenSystem.mq5 (23.32 KB) 预览
Exp_TimeZonePivotsOpenSystem_Tm_Plus.mq5 (14.45 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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基于 TimeZonePivotsOpenSystem 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间 如果突破通道，当柱线收盘时形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，则立即平仓:

input bool   TimeTrade=true;      //启用持仓按时离场
input uint   nTime=1500;          //持仓时间，以分钟为单位

若要正常运行生成的 EA，应将已编译的 TimeZonePivotsOpenSystem.ex5 指标文件置于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。 交易系统是 Exp_TimeZonePivotsOpenSystem EA 代码的进一步发展，它增加了固定持仓时间能力。

EA 的工作时间帧不高于 M30:

input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;//TimeZonePivotsOpenSystem 指标时间帧

默认智能交易系统的输入参数已在下面显示的测试中使用。 没有使用止损和止盈。 

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

测试结果 2017，EURUSD M30:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22479

Exp_XWPR_Histogram_Vol Exp_XWPR_Histogram_Vol

交易系统基于 XWPR_Histogram_Vol 指标信号

Exp_XWPR_Histogram_Vol_Direct Exp_XWPR_Histogram_Vol_Direct

交易系统基于 XWPR_Histogram_Vol_Direct 指标信号

Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus Exp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus

基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标信号的交易系统，可设置固定的持仓时间

Exp_Hans_Indicator_Cloud_System Exp_Hans_Indicator_Cloud_System

交易系统基于 Hans_Indicator_Cloud_System 指标的信号