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Exp_Hans_Indicator_Cloud_System - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Hans_Indicator_Cloud_System.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Эксперт работает на таймфремах не выше M30:
input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_M30;//таймфрейм индикатора Hans_Indicator_Cloud_System
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY M30:
Рис. 2. График результатов тестирования
Работа с отложенными ордерами Buy stop и Sell stop. Используется индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI)Two PerBar
Одновременное открытие двух разнонаправленных позиций
Торговая система, построенная на сигналах индикатора TimeZonePivotsOpenSystem с возможностью удержания позиций точно фиксированное времяExp_Hans_Indicator_Cloud_System_Tm_Plus
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System с возможностью удержания позиций точно фиксированное время