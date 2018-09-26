Торговая система, построенная на сигналах индикатора Hans_Indicator_Cloud_System. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Hans_Indicator_Cloud_System.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Эксперт работает на таймфремах не выше M30:

input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_M30 ;

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY M30:





Рис. 2. График результатов тестирования



