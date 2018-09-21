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Exp_TimeZonePivotsOpenSystem - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора TimeZonePivotsOpenSystem. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TimeZonePivotsOpenSystem.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Эксперт работает на таймфремах не выше H1:

input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_H1; // таймфрейм индикатора TimeZonePivotsOpenSystem

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD H1:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

XWPR_Histogram_Vol_HTF XWPR_Histogram_Vol_HTF

Индикатор XWPR_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XWPR_Histogram_Vol XWPR_Histogram_Vol

Индикатор WPR_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы

Smoothed_CCI Smoothed_CCI

Индикатор Smoothed CCI

Internal_Strength Internal_Strength

Индикатор Internal Strength