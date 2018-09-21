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Exp_TimeZonePivotsOpenSystem - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора TimeZonePivotsOpenSystem. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TimeZonePivotsOpenSystem.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Эксперт работает на таймфремах не выше H1:
input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe=PERIOD_H1; // таймфрейм индикатора TimeZonePivotsOpenSystem
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD H1:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор XWPR_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXWPR_Histogram_Vol
Индикатор WPR_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы
Индикатор Smoothed CCIInternal_Strength
Индикатор Internal Strength