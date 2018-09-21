Торговая система, построенная на сигналах индикатора TimeZonePivotsOpenSystem. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой канала.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TimeZonePivotsOpenSystem.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Эксперт работает на таймфремах не выше H1:

input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_H1 ;

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD H1:





Рис. 2. График результатов тестирования