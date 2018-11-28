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Fast ema Hull average - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Оригинальная скользящая средняя Халла рассчитывается как LWMA [квадратный корень(период), (2*LWMA(период/2, цена)-LWMA(период, цена)] (где LWMA - линейно взвешенная скользящая средняя). При таком расчете получаются сглаженные результаты с приемлемым запаздыванием. Я пробовал использовать другие типы средней, но задержка получалась больше, чем в оригинальной скользящей Халла.
В этой версии:
В этой версии используется быстрая EMA (опубликована здесь: Fast EMA). Хотя результат не такой сглаженный, как в оригинальной средней Халла, запаздывание получается меньше. Недостаток сглаженности - довольно субъективный признак. Индикатор получается достаточно сглаженным во всех нужных ситуациях.
Использование:
Используется как обычно: сигнал при смене цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22447
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