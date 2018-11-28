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Индикаторы

Fast ema Hull average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Теория:

Оригинальная скользящая средняя Халла рассчитывается как LWMA [квадратный корень(период), (2*LWMA(период/2, цена)-LWMA(период, цена)] (где LWMA - линейно взвешенная скользящая средняя). При таком расчете получаются сглаженные результаты с приемлемым запаздыванием. Я пробовал использовать другие типы средней, но задержка получалась больше, чем в оригинальной скользящей Халла.

В этой версии:

В этой версии используется быстрая EMA (опубликована здесь: Fast EMA). Хотя результат не такой сглаженный, как в оригинальной средней Халла, запаздывание получается меньше. Недостаток сглаженности - довольно субъективный признак. Индикатор получается достаточно сглаженным во всех нужных ситуациях.

Использование:

Используется как обычно: сигнал при смене цвета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22447

Fast EMA Fast EMA

Быстрая скользящая средняя EMA

Triple fast ema Hull Triple fast ema Hull

Triple fast ema Hull

T3 stripped T3 stripped

T3 stripped

Laguerre RSi with Laguerre filter - extended Laguerre RSi with Laguerre filter - extended

Расширенный индикатор Laguerre RSI with Laguerre filter