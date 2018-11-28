Теория:

Индикатор EMA (экспоненциальная скользящая средняя) используется очень широко. Подробная информация: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скользящая_средняя

В этой версии:

Редко что-либо меняют в расчете EMA. В одной из своих старых работ Боб Фалкс и Алекс Матулич предложили (в рамках улучшения расчета T3) изменить способ вычисления EMA и тем самым уменьшить запаздывание. В данной версии используется предложенный расчет. Не придумал лучшего названия, чем "Fast EMA"

Использование:

Используется как обычно: сигнал при смене цвета.

Сравнение:

Для сравнения в данном примере цветной линией показан индикатор "Fast EMA", а серой - обычная EMA с теми же параметрами.



