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Индикаторы

Fast EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1797
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Теория:

Индикатор EMA (экспоненциальная скользящая средняя) используется очень широко. Подробная информация: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скользящая_средняя

В этой версии:

Редко что-либо меняют в расчете EMA. В одной из своих старых работ Боб Фалкс и Алекс Матулич предложили (в рамках улучшения расчета T3) изменить способ вычисления EMA и тем самым уменьшить запаздывание. В данной версии используется предложенный расчет. Не придумал лучшего названия, чем "Fast EMA"

Использование:

Используется как обычно: сигнал при смене цвета.

Сравнение:

Для сравнения в данном примере цветной линией показан индикатор "Fast EMA", а серой - обычная EMA с теми же параметрами.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22448

Triple fast ema Hull Triple fast ema Hull

Triple fast ema Hull

Super smoother Super smoother

Super smoother

Fast ema Hull average Fast ema Hull average

Fast ema Hull average

T3 stripped T3 stripped

T3 stripped