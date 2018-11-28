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Fast EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Индикатор EMA (экспоненциальная скользящая средняя) используется очень широко. Подробная информация: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скользящая_средняя
В этой версии:
Редко что-либо меняют в расчете EMA. В одной из своих старых работ Боб Фалкс и Алекс Матулич предложили (в рамках улучшения расчета T3) изменить способ вычисления EMA и тем самым уменьшить запаздывание. В данной версии используется предложенный расчет. Не придумал лучшего названия, чем "Fast EMA"
Использование:
Используется как обычно: сигнал при смене цвета.
Сравнение:
Для сравнения в данном примере цветной линией показан индикатор "Fast EMA", а серой - обычная EMA с теми же параметрами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22448
Triple fast ema HullSuper smoother
Super smoother
Fast ema Hull averageT3 stripped
T3 stripped