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T3 stripped - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Хотя индикатор T3 широко используется, некоторые детали его расчета известны не всем. Внутри T3 6 "уровней" или "шагов", используемых для расчета T3.
В этой версии:
Вместо отображения итогового значения T3 в данной версии показываются эти промежуточные уровни. Они показывают шаги построения индикатора T3, могут использоваться для оценки тренда, а также возможных значений поддержки/сопротивления.
PS:
Не забывайте, что отображаемые шаги - это не T3. Сам индикатор T3 отличается от всех отображаемых уровней.
Примеры:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22444
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