Теория:

Хотя индикатор T3 широко используется, некоторые детали его расчета известны не всем. Внутри T3 6 "уровней" или "шагов", используемых для расчета T3.

В этой версии:

Вместо отображения итогового значения T3 в данной версии показываются эти промежуточные уровни. Они показывают шаги построения индикатора T3, могут использоваться для оценки тренда, а также возможных значений поддержки/сопротивления.

PS:

Не забывайте, что отображаемые шаги - это не T3. Сам индикатор T3 отличается от всех отображаемых уровней.

Примеры:



