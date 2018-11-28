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Индикаторы

T3 stripped - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Теория:

Хотя индикатор T3 широко используется, некоторые детали его расчета известны не всем. Внутри T3 6 "уровней" или "шагов", используемых для расчета T3.

В этой версии:

Вместо отображения итогового значения T3 в данной версии показываются эти промежуточные уровни. Они показывают шаги построения индикатора T3, могут использоваться для оценки тренда, а также возможных значений поддержки/сопротивления.

PS:

Не забывайте, что отображаемые шаги - это не T3. Сам индикатор T3 отличается от всех отображаемых уровней.

Примеры:


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22444

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