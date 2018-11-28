Описание:

Индикатор Laguerre RSI — это усовершенствованная версия стандартного индикатора RSI. Laguerre RSI был разработан Джоном Элерсом и впервые представлен в его книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков».



В этой версии:

В этой версии для сигнальной линии дополнительно используется фильтр Laguerre (также разработан Элерсом), а также дополнительное сглаживание Laguerre RSI. Цветовые режимы:

смена цвета при пересечении неторговой зоны

смена цвета при пересечении внешних уровней

смена цвета при изменении наклона Laguerre RSI

смена цвета при пересечении сигнальной линии