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Laguerre RSi with Laguerre filter - extended - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Индикатор Laguerre RSI — это усовершенствованная версия стандартного индикатора RSI. Laguerre RSI был разработан Джоном Элерсом и впервые представлен в его книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков».
В этой версии:
В этой версии для сигнальной линии дополнительно используется фильтр Laguerre (также разработан Элерсом), а также дополнительное сглаживание Laguerre RSI. Цветовые режимы:
- смена цвета при пересечении неторговой зоны
- смена цвета при пересечении внешних уровней
- смена цвета при изменении наклона Laguerre RSI
- смена цвета при пересечении сигнальной линии
Использование:
В зависимости от стиля торговли выберите подходящий цветовой режим. Сигналом служит изменение цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22442
T3 stripped
T3 strippedFast ema Hull average
Fast ema Hull average
JMA Z-score
JMA Z-scoreHeadley's acceleration bands
Диапазоны ускорения Хэдли