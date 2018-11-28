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Индикаторы

Laguerre RSi with Laguerre filter - extended - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2092
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Описание:

Индикатор Laguerre RSI — это усовершенствованная версия стандартного индикатора RSI. Laguerre RSI был разработан Джоном Элерсом и впервые представлен в его книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков».

В этой версии:

В этой версии для сигнальной линии дополнительно используется фильтр Laguerre (также разработан Элерсом), а также дополнительное сглаживание Laguerre RSI. Цветовые режимы:

  • смена цвета при пересечении неторговой зоны
  • смена цвета при пересечении внешних уровней
  • смена цвета при изменении наклона Laguerre RSI
  • смена цвета при пересечении сигнальной линии

Использование:

В зависимости от стиля торговли выберите подходящий цветовой режим. Сигналом служит изменение цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22442

T3 stripped T3 stripped

T3 stripped

Fast ema Hull average Fast ema Hull average

Fast ema Hull average

JMA Z-score JMA Z-score

JMA Z-score

Headley's acceleration bands Headley's acceleration bands

Диапазоны ускорения Хэдли