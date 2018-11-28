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Triple fast ema Hull - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
В индикаторе используются 3 экземпляра новой быстрой EMA Халла (опубликована здесь: Fast ema Hull average ). Это очень быстрая и сглаженная скользящая средняя. Использование трех экземпляров Fast ema Hull averages по трем типам цены (закрытие, максимум и минимум) может дать общее представление о текущей оценке тренда.
Использование:
Способ использования: дождаться, когда все 3 экземпляра будут иметь одинаковый цвет и использовать наклон в качестве индикатора текущего тренда. Также можно использовать и сам канал (для периодов бокового движения, при этом канал будет означать своего рода неторговую зону). В любом случае рекомендуется поэкспериментировать с параметром периода на разных символах и при разных стилях торговли.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22449
Super smootherSuper smoother levels
Super smoother levels
Быстрая скользящая средняя EMAFast ema Hull average
Fast ema Hull average