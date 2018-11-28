Описание:



В индикаторе используются 3 экземпляра новой быстрой EMA Халла (опубликована здесь: Fast ema Hull average ). Это очень быстрая и сглаженная скользящая средняя. Использование трех экземпляров Fast ema Hull averages по трем типам цены (закрытие, максимум и минимум) может дать общее представление о текущей оценке тренда.

Использование:



Способ использования: дождаться, когда все 3 экземпляра будут иметь одинаковый цвет и использовать наклон в качестве индикатора текущего тренда. Также можно использовать и сам канал (для периодов бокового движения, при этом канал будет означать своего рода неторговую зону). В любом случае рекомендуется поэкспериментировать с параметром периода на разных символах и при разных стилях торговли.



