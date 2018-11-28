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Индикаторы

Triple fast ema Hull - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1428
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Описание:

В индикаторе используются 3 экземпляра новой быстрой EMA Халла (опубликована здесь: Fast ema Hull average ). Это очень быстрая и сглаженная скользящая средняя. Использование трех экземпляров Fast ema Hull averages по трем типам цены (закрытие, максимум и минимум) может дать общее представление о текущей оценке тренда.

Использование:

Способ использования: дождаться, когда все 3 экземпляра будут иметь одинаковый цвет и использовать наклон в качестве индикатора текущего тренда. Также можно использовать и сам канал (для периодов бокового движения, при этом канал будет означать своего рода неторговую зону). В любом случае рекомендуется поэкспериментировать с параметром периода на разных символах и при разных стилях торговли.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22449

Super smoother Super smoother

Super smoother

Super smoother levels Super smoother levels

Super smoother levels

Fast EMA Fast EMA

Быстрая скользящая средняя EMA

Fast ema Hull average Fast ema Hull average

Fast ema Hull average