理论:

最初的 Hull 移动平均是这样计算的： LWMA[square root(period), (2*LWMA(period/2, price)-LWMA(period, price)] (其中 LWMA 是线性加权移动平均)。这种计算可以生成较为平滑的平均，延迟也可以接受。也使用了一些其它类型的平均，但是产生的延迟会超过最初的 Hull 移动平均。

这个版本:

这个版本使用了 "快速 ema" (最初发布在这里 : 快速 EMA). 尽管结果不是像原有的Hull移动平均那样平滑，而延迟也比原有版本短，看起来我们可以使用它。当研究“缺乏”平滑的时候，通常是主观的，它还会在合适的地方保持平滑。

用法 :

您可以按照常规方法使用这个版本 - 颜色的改变可以用作信号。



