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Индикаторы

JMA Z-score - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2203
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Теория:

Z-оценка (или стандартизированная оценка) показывает на сколько стандартных отклонений элемент отстоит от среднего значения. Z-оценка рассчитывается по следующей формуле.

z = (X - μ) / σ

где z - это z-оценка, X - значение элемента, μ - среднее по совокупности, а σ - стандартное отклонение.

Как интерпретировать z-оценку.

  • Значение z-оценки меньше 0 означает, что элемент меньше среднего.
  • Значение z-оценки больше 0 означает, что элемент больше среднего.
  • Если z-оценка равна нулю, элемент равен среднему.
  • Если z-оценка = 1, элемент больше среднего на одно стандартное отклонение; значение 2 означает, что элемент больше на 2 стандартных отклонения, и т.д.
  • Если z-оценка = -1, элемент меньше среднего на одно стандартное отклонение; значение -2 означает, что элемент меньше на 2 стандартных отклонения, и т.д.
  • При большом количестве элементов в множестве около 68% элементов имеют z-оценку между -1 и 1; около 95% имеют z-оценку между -2 и 2; и около 99% имеют z-оценку между -3 и 3.

В этой версии:

В качестве базы для расчета Z-оценки используется JMA (Jurik Moving Average). Если период JMA <= 1, получается обычная Z-оценка (т.е. используется "сырая" цена, для расчетов будет использоваться цена, а значения будут не такими сглаженными как с предварительной фильтрацией по JMA. Этот параметр позволяет использовать как стандартную Z-оценку, так и с JMA-фильтром).

Использование:

Сигналом служит изменение цвета (направления наклона) z-оценки. Также в качестве сигнала можно использовать пересечение нулевой линии.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22432

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