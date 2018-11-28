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JMA Z-score - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Z-оценка (или стандартизированная оценка) показывает на сколько стандартных отклонений элемент отстоит от среднего значения. Z-оценка рассчитывается по следующей формуле.
z = (X - μ) / σ
где z - это z-оценка, X - значение элемента, μ - среднее по совокупности, а σ - стандартное отклонение.
Как интерпретировать z-оценку.
- Значение z-оценки меньше 0 означает, что элемент меньше среднего.
- Значение z-оценки больше 0 означает, что элемент больше среднего.
- Если z-оценка равна нулю, элемент равен среднему.
- Если z-оценка = 1, элемент больше среднего на одно стандартное отклонение; значение 2 означает, что элемент больше на 2 стандартных отклонения, и т.д.
- Если z-оценка = -1, элемент меньше среднего на одно стандартное отклонение; значение -2 означает, что элемент меньше на 2 стандартных отклонения, и т.д.
- При большом количестве элементов в множестве около 68% элементов имеют z-оценку между -1 и 1; около 95% имеют z-оценку между -2 и 2; и около 99% имеют z-оценку между -3 и 3.
В этой версии:
В качестве базы для расчета Z-оценки используется JMA (Jurik Moving Average). Если период JMA <= 1, получается обычная Z-оценка (т.е. используется "сырая" цена, для расчетов будет использоваться цена, а значения будут не такими сглаженными как с предварительной фильтрацией по JMA. Этот параметр позволяет использовать как стандартную Z-оценку, так и с JMA-фильтром).
Использование:
Сигналом служит изменение цвета (направления наклона) z-оценки. Также в качестве сигнала можно использовать пересечение нулевой линии.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22432
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