Теория:

где z - это z-оценка, X - значение элемента, μ - среднее по совокупности, а σ - стандартное отклонение.

Z-оценка (или стандартизированная оценка ) показывает на сколько стандартных отклонений элемент отстоит от среднего значения. Z-оценка рассчитывается по следующей формуле.

В этой версии:

В качестве базы для расчета Z-оценки используется JMA (Jurik Moving Average). Если период JMA <= 1, получается обычная Z-оценка (т.е. используется "сырая" цена, для расчетов будет использоваться цена, а значения будут не такими сглаженными как с предварительной фильтрацией по JMA. Этот параметр позволяет использовать как стандартную Z-оценку, так и с JMA-фильтром).

Использование:

Сигналом служит изменение цвета (направления наклона) z-оценки. Также в качестве сигнала можно использовать пересечение нулевой линии.





