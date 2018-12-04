理论:

z值 (也就是 标准值) 指出的是一个元素距离平均值有多少标准差。Z值可以通过下面的公式来计算。

z = (X - μ) / σ

其中 z 就是Z值，X 是元素的值，μ 是全平均，而 σ 是标准差。

这里是如何解释Z值。