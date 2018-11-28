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Headley's acceleration bands - индикатор для MetaTrader 5
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Определение:
Acceleration Bands :
Система Acceleration Bands была впервые представлена в 2002 Прайсом Хэдли. Идея системы состоит в том, чтобы войти в сделку, когда финансовый инструмент находится в тренде, но до начала сильного движения цены в том или ином направлении.
Индикатор Acceleration Bands измеряет волатильность по указанному количеству баров (по умолчанию - 20 прошлых баров). Серединой диапазона являются скользящие средние, а верхняя и нижняя границы строятся на равном расстоянии от центральной линии, как и полосы Боллинджера.
Интерпретация значений индикатора Acceleration Bands:
Индикатор использует понятие "ускорения", на основе которого определяются входы и выходы для выбранных акций. (Разумеется, можно использовать и другие инструменты, по которым доступны данные.)
Когда цена пробивает верхнюю полосу, это обычно означает, что акция пробила диапазон и тем самым ускорилась. Это может служить сигналом на покупку.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22412
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