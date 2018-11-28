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Индикаторы

Headley's acceleration bands - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Определение:

Acceleration Bands :

Система Acceleration Bands была впервые представлена в 2002 Прайсом Хэдли. Идея системы состоит в том, чтобы войти в сделку, когда финансовый инструмент находится в тренде, но до начала сильного движения цены в том или ином направлении.

Индикатор Acceleration Bands измеряет волатильность по указанному количеству баров (по умолчанию - 20 прошлых баров). Серединой диапазона являются скользящие средние, а верхняя и нижняя границы строятся на равном расстоянии от центральной линии, как и полосы Боллинджера.

Интерпретация значений индикатора Acceleration Bands:

Индикатор использует понятие "ускорения", на основе которого определяются входы и выходы для выбранных акций. (Разумеется, можно использовать и другие инструменты, по которым доступны данные.)

Когда цена пробивает верхнюю полосу, это обычно означает, что акция пробила диапазон и тем самым ускорилась. Это может служить сигналом на покупку.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22412

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