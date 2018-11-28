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Индикаторы

ATR adaptive JMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1832
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Описание:

Не всем известно, что JMA (Jurik Moving Average) уже является адаптивным индикатором (адаптация основана на отслеживании рыночной волатильности). В данном индикаторе применяется дополнительная адаптация. Такая двойная адаптация дает приемлемые результаты (особенно при высокой волатильности)

В этой версии:

Для дополнительной адаптации используется ATR (Average True Range). Период ATR равен периоду JMA (нет отдельной настройки), поэтому индикатор прост в использовании.

Использование:

Сигналом потенциальной смены тренда является изменение цвета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22411

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RSX of RSX RSX of RSX

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