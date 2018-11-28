Описание:

Не всем известно, что JMA (Jurik Moving Average) уже является адаптивным индикатором (адаптация основана на отслеживании рыночной волатильности). В данном индикаторе применяется дополнительная адаптация. Такая двойная адаптация дает приемлемые результаты (особенно при высокой волатильности)

В этой версии:

Для дополнительной адаптации используется ATR (Average True Range). Период ATR равен периоду JMA (нет отдельной настройки), поэтому индикатор прост в использовании.

Использование:

Сигналом потенциальной смены тренда является изменение цвета.



