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ATR adaptive JMA - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Не всем известно, что JMA (Jurik Moving Average) уже является адаптивным индикатором (адаптация основана на отслеживании рыночной волатильности). В данном индикаторе применяется дополнительная адаптация. Такая двойная адаптация дает приемлемые результаты (особенно при высокой волатильности)
В этой версии:
Для дополнительной адаптации используется ATR (Average True Range). Период ATR равен периоду JMA (нет отдельной настройки), поэтому индикатор прост в использовании.
Использование:
Сигналом потенциальной смены тренда является изменение цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22411
Headley's acceleration bands
Диапазоны ускорения ХэдлиJMA Z-score
JMA Z-score
RSX of RSX
RSX от RSXCCI T3 based with floating levels
CCI на основе T3 с плавающими уровнями.