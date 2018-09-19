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Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_X2MACandle_MMRec - эксперт для MetaTrader 5
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Три независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend_V2 и AbsolutelyNoLagLWMA и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, трёх индикаторов. Эксперт является дальнейшим усложнением кода Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma и Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRec добавлением ещё одной торговой системы с использованием индикатора X2MACandle.
Входные параметры эксперта разбиты в три группы A, B и C в соответствии с используемыми в торговых системах индикаторами:
- A - BrainTrend2_V2;
- B - AbsolutelyNoLagLwma;
- C - X2MACandle.
Каждую торговую систему следует настраивать отдельно, отключив остальные торговые системы соответствующими входными переменными эксперта:
input bool A_BuyPosOpen=true; //A Разрешение для входа в лонг input bool A_SellPosOpen=true; //A Разрешение для входа в шорт
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов BrainTrend2_V2.ex5, AbsolutelyNoLagLwma.ex5 и X2MACandle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix, ColorAML и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыX2MACandle_Chl_HTF
Индикатор X2MACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
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