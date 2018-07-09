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Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRec - эксперт для MetaTrader 5
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Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend_V2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, двух индикаторов.
Для управления объёмами открываемых позиций добавлены блоки входных переменных эксперта. Для системы с использованием индикатора BrainTrend2_V2, к примеру:
input uint A_BuyLossMMTriger=2; //A количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM input uint A_SellLossMMTriger=2; //A количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM input double A_SmallMM=0.01; //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double A_MM=0.1; //A Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
При таких входных параметрах эксперт при наличии двух, последних, убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объёмом всего 0.01 лота. А если из двух последних сделок хотя бы одна не убыточная, то объём позиции будет 0.1.
Абсолютно аналогичные входные параметры имеются в наличии и для торговой системы с использованием AbsolutelyNoLagLwma:
input uint B_BuyLossMMTriger=2; //B количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM input uint B_SellLossMMTriger=2; //B количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM input double B_SmallMM=0.01; //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double B_MM=0.1; //B Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов BrainTrend2_V2.ex5 и AbsolutelyNoLagLwma.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на GBPJPY H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор, окрашивающий свечки, выходящие за пределы канала OzymandiasExp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit_MMRec
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов SilverTrend_V2 и ColorJFatl_Digit в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахDEMA_Range_Channel
Канал, образованный двумя мувингами Double Exponential Moving Average, построенными на усреднениях High и Low таймсерий