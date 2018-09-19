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X2MACandle_Chl_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор X2MACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора X2MACandle_Chl.ex5.
Рис.1. Индикатор X2MACandle_Chl_HTF
Советник на базе индикатора iAlligator (Alligator).Breakout_RSI
Индикатор Breakout RSI
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Три независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend_V2 и AbsolutelyNoLagLWMA и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы