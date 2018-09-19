CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

X2MACandle_Chl_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1265
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
X2MACandle_Chl.mq5 (23.44 KB) просмотр
X2MACandle_Chl_HTF.mq5 (30.03 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор  X2MACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора X2MACandle_Chl.ex5.

Рис.1. Индикатор X2MACandle_Chl_HTF

Рис.1. Индикатор X2MACandle_Chl_HTF

BARS Alligator BARS Alligator

Советник на базе индикатора iAlligator (Alligator).

Breakout_RSI Breakout_RSI

Индикатор Breakout RSI

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix, ColorAML и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_X2MACandle_MMRec Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_X2MACandle_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend_V2 и AbsolutelyNoLagLWMA и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы