Три независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix, ColorAML и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend_V2 и AbsolutelyNoLagLWMA и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы