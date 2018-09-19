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Индикаторы

WPR_Histogram_Vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Осциллятор Williams’ Percent Range в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

Формула вычисления:

WPR Histogram Vol = ( WPR + 50) * Volume

По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. Использовано по два уровня с соответствующей индикацией их пробоя.

input int                 HighLevel2=+20;           // уровень перекупленности 2
input int                 HighLevel1=+15;           // уровень перекупленности 1
input int                 LowLevel1=-15;            // уровень перепроданности 1
input int                 LowLevel2=-20;            // уровень перепроданности 2

Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как сдвинутые на 50 уровни исходного WPR, а домножение на объемы происходит на каждом тике индикатора.

Рис.1. Индикатор WPR_Histogram_Vol 

Рис.1. Индикатор WPR_Histogram_Vol

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_X2MACandle_MMRec Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_X2MACandle_MMRec

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Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix, ColorAML и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

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Индикатор для определения паттернов Харами с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон

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