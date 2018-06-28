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Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma - эксперт для MetaTrader 5
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Две независимых торговых системы с использованием индикаторов BrainTrend2 и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих двух индикаторов.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов BrainTrend2_V2.ex5 и AbsolutelyNoLagLwma.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор BykovTrend в свечном виде.Bear_Bulls_Power_Candle
Свечной график, построенный на гистограммах Bear_Bulls_Power, рассчитанных на таймсериях Open, High, Low и Close ценового графика.
Индикатор RP (Range Position) показывает положение цены в пределах диапазона (размаха от Low до High), достигнутого за предыдущие N периодов.Self_Adjusting_RSI
В индикаторе-осцилляторе Self-Adjusting RSI реализованы методы автоматической подстройки уровней перекупленности/перепроданности осциллятора RSI, описанные в статье Дэвида Сепиашвили "Саморегулирующийся RSI".