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BARS Alligator - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Michael
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает только в момент рождения нового бара. Если поставить параметр Maximum positions в "1" - тогда советник будет работать и на неттинговых счетах. Торговые сигналы берутся с бара #1 и бара #2 индикатора iAlligator (Alligator).
Можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и трейлинг.
Размер позиции можно задавать как постоянного объёма (параметр Money management выставить в Constant lot), так и динамически - в процентах риска (параметр Money management выставить в Risk in percent for a deal). При этом The value for "Money management" будет задавать размер лота или процент риска соответственно.
Индикатор Breakout RSICCI_OBOS_With_Confirmation
Индикатор CCI OBOS With Confirmation
Индикатор X2MACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec
Три независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix, ColorAML и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы