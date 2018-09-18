Автор идеи - Michael

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара. Если поставить параметр Maximum positions в "1" - тогда советник будет работать и на неттинговых счетах. Торговые сигналы берутся с бара #1 и бара #2 индикатора iAlligator (Alligator).





Можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и трейлинг.

Размер позиции можно задавать как постоянного объёма (параметр Money management выставить в Constant lot), так и динамически - в процентах риска (параметр Money management выставить в Risk in percent for a deal). При этом The value for "Money management" будет задавать размер лота или процент риска соответственно.