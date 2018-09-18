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BARS Alligator - эксперт для MetaTrader 5

BARS | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1851
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - Michael

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара. Если поставить параметр Maximum positions в "1" - тогда советник будет работать и на неттинговых счетах. Торговые сигналы берутся с бара #1 и бара #2 индикатора iAlligator (Alligator).


Можно задавать Стоп лосс (Stop Loss), Тейк профит (Take Profit) и трейлинг.

Размер позиции можно задавать как постоянного объёма (параметр Money management выставить в Constant lot), так и динамически - в процентах риска (параметр Money management выставить в Risk in percent for a deal). При этом The value for "Money management" будет задавать размер лота или процент риска соответственно.

Breakout_RSI Breakout_RSI

Индикатор Breakout RSI

CCI_OBOS_With_Confirmation CCI_OBOS_With_Confirmation

Индикатор CCI OBOS With Confirmation

X2MACandle_Chl_HTF X2MACandle_Chl_HTF

Индикатор X2MACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec

Три независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix, ColorAML и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы