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Индикаторы

Cuttlers RSI adaptive EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Описание:

При адаптивности сначала определяется волатильность на рынке, а затем, в зависимости от волатильности, вычисление корректируется так, чтобы отражать более высокую или более низкую волатильность. Для определения волатильности могут использоваться разные методы. Один из них долгое время не принимался во внимание — это индикатор RSI. Это индикатор импульса, значения которого ограничены в известном диапазоне (от 0 до 100), поэтому это отличный инструмент для адаптивных методов. Индикатор, использующий традиционный RSI (расчет по Уайлдеру), опубликован здесь: RSI adaptive EMA . В этой версии используется RSI Каттлера, более подробная информация: Индекс относительной силы

Об индикаторе:

Для расчетов экспоненциального скользящего среднего EMA можно использовать дробный период (например, период может быть равным 14.5, а не просто 14 или 15), что подходит для адаптивности. В этой скользящей EMA для адаптивности используется RSI Каттлера. В индикаторе стандартные параметры: период Cuttlers rsi и цена, используемая в расчетах. Используется аналогично любым скользящим. Также для сигнала можно использовать смену цвета, но это нужно делать с осторожностью.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22386

Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon

Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon

Cuttlers RSI adaptive EMA with floating levels Cuttlers RSI adaptive EMA with floating levels

Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.

Synthetic RSX Synthetic RSX

Synthetic RSX

DWMA with JMA oscillator DWMA with JMA oscillator

DWMA with JMA oscillator