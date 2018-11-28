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Cuttlers RSI adaptive EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
При адаптивности сначала определяется волатильность на рынке, а затем, в зависимости от волатильности, вычисление корректируется так, чтобы отражать более высокую или более низкую волатильность. Для определения волатильности могут использоваться разные методы. Один из них долгое время не принимался во внимание — это индикатор RSI. Это индикатор импульса, значения которого ограничены в известном диапазоне (от 0 до 100), поэтому это отличный инструмент для адаптивных методов. Индикатор, использующий традиционный RSI (расчет по Уайлдеру), опубликован здесь: RSI adaptive EMA . В этой версии используется RSI Каттлера, более подробная информация: Индекс относительной силы
Об индикаторе:
Для расчетов экспоненциального скользящего среднего EMA можно использовать дробный период (например, период может быть равным 14.5, а не просто 14 или 15), что подходит для адаптивности. В этой скользящей EMA для адаптивности используется RSI Каттлера. В индикаторе стандартные параметры: период Cuttlers rsi и цена, используемая в расчетах. Используется аналогично любым скользящим. Также для сигнала можно использовать смену цвета, но это нужно делать с осторожностью.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22386
Cuttlers RSI adaptive EMA ribbonCuttlers RSI adaptive EMA with floating levels
Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.
Synthetic RSXDWMA with JMA oscillator
DWMA with JMA oscillator