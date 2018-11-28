Описание:

Это расширенная версия EMA с адаптивностью на основе Cuttlers RSI (опубликована здесь: Cuttlers RSI adaptive EMA).

Что добавлено:

Для уменьшения ложных сигналов (поскольку наклон индикатора Cuttlers RSI adaptive EMA может меняться слишком часто, если рынок движется в диапазоне) в этой версии добавлены плавающие уровни, которые используются как критерии смены тренда. Два режима смены цвета:

смена цвета при пересечении внешних уровней

смена цвета при пересечении средней линии (которая служит "нулевой линией")



Использование:

Сигналом служит смена цвета. Перед использованием на реальном счете рекомендуется поэкспериментировать с уровнями.