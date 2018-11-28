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Cuttlers RSI adaptive EMA with floating levels - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Это расширенная версия EMA с адаптивностью на основе Cuttlers RSI (опубликована здесь: Cuttlers RSI adaptive EMA).
Что добавлено:
Для уменьшения ложных сигналов (поскольку наклон индикатора Cuttlers RSI adaptive EMA может меняться слишком часто, если рынок движется в диапазоне) в этой версии добавлены плавающие уровни, которые используются как критерии смены тренда. Два режима смены цвета:
- смена цвета при пересечении внешних уровней
- смена цвета при пересечении средней линии (которая служит "нулевой линией")
Использование:
Сигналом служит смена цвета. Перед использованием на реальном счете рекомендуется поэкспериментировать с уровнями.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22388
Отличный индикатор для анализа таймсерий. Индикатор вычисляет разницу между 14-периодным двойным экспоненциальным скользящим средним и ценой. Отлично выявляет необычную ценовую активность.Step chart of RSX of average
Шаговый график RSX of Average.
Cuttlers RSI adaptive EMA ribbonCuttlers RSI adaptive EMA
Cuttlers RSI adaptive EMA