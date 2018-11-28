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Индикаторы

Cuttlers RSI adaptive EMA with floating levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(14)
Опубликован:
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Описание:

Это расширенная версия EMA с адаптивностью на основе Cuttlers RSI (опубликована здесь: Cuttlers RSI adaptive EMA).

Что добавлено:

Для уменьшения ложных сигналов (поскольку наклон индикатора Cuttlers RSI adaptive EMA может меняться слишком часто, если рынок движется в диапазоне) в этой версии добавлены плавающие уровни, которые используются как критерии смены тренда. Два режима смены цвета:

  • смена цвета при пересечении внешних уровней
  • смена цвета при пересечении средней линии (которая служит "нулевой линией")

Использование:

Сигналом служит смена цвета. Перед использованием на реальном счете рекомендуется поэкспериментировать с уровнями.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22388

Volatility Indicator Volatility Indicator

Отличный индикатор для анализа таймсерий. Индикатор вычисляет разницу между 14-периодным двойным экспоненциальным скользящим средним и ценой. Отлично выявляет необычную ценовую активность.

Step chart of RSX of average Step chart of RSX of average

Шаговый график RSX of Average.

Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon

Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon

Cuttlers RSI adaptive EMA Cuttlers RSI adaptive EMA

Cuttlers RSI adaptive EMA