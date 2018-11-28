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Индикаторы

RSI adaptive EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Добавление в коллекцию адаптивных индикаторов.

Описание:

При адаптивности сначала определяется волатильность на рынке, а затем, в зависимости от волатильности, вычисление корректируется так, чтобы отражать более высокую или более низкую волатильность. Для определения волатильности могут использоваться разные методы. Один из них долгое время не принимался во внимание — это индикатор RSI. Это индикатор импульса, значения которого ограничены в известном диапазоне (от 0 до 100), поэтому это отличный инструмент для адаптивных методов.

Об индикаторе:

Для расчетов экспоненциального скользящего среднего EMA можно использовать дробный период (например, период может быть равным 14.5, а не просто 14 или 15), что подходит для адаптивности. В данной EMA для адаптивности используется индикатор RSI. В индикаторе стандартные параметры: период RSI и цена, используемая в расчетах. Используется аналогично любым скользящим. Также для сигнала можно использовать смену цвета, но это нужно делать с осторожностью.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22276

MACD of RSI adaptive EMA MACD of RSI adaptive EMA

MACD по EMA, адаптирующейся через RSI.

RSI adaptive EMA ribbon RSI adaptive EMA ribbon

RSI adaptive EMA ribbon

Phase change index - JMA Phase change index - JMA

Индикатор Phase change index - JMA

Stochastic of alb - wnz Stochastic of alb - wnz

Стохастик от адаптивного среднего с нормализованными зонами