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RSI adaptive EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Добавление в коллекцию адаптивных индикаторов.
Описание:
При адаптивности сначала определяется волатильность на рынке, а затем, в зависимости от волатильности, вычисление корректируется так, чтобы отражать более высокую или более низкую волатильность. Для определения волатильности могут использоваться разные методы. Один из них долгое время не принимался во внимание — это индикатор RSI. Это индикатор импульса, значения которого ограничены в известном диапазоне (от 0 до 100), поэтому это отличный инструмент для адаптивных методов.
Об индикаторе:
Для расчетов экспоненциального скользящего среднего EMA можно использовать дробный период (например, период может быть равным 14.5, а не просто 14 или 15), что подходит для адаптивности. В данной EMA для адаптивности используется индикатор RSI. В индикаторе стандартные параметры: период RSI и цена, используемая в расчетах. Используется аналогично любым скользящим. Также для сигнала можно использовать смену цвета, но это нужно делать с осторожностью.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22276
MACD по EMA, адаптирующейся через RSI.RSI adaptive EMA ribbon
RSI adaptive EMA ribbon
Индикатор Phase change index - JMAStochastic of alb - wnz
Стохастик от адаптивного среднего с нормализованными зонами