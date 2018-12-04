背景:

适应性通常是为了确定市场上的波动性，然后再根据波动性来调整计算，来对波动性高或者低的时候做出反应。很少有方法用于确定被忽视了波动性很长时间的指标: RSI. 作为一个动量指标并且已经限制在已知范围之内 (0 到 100)，它是一个可以在适应性方法中使用的一个很好的工具。使用 "常规" (Welles Wilders 计算方法) RSI 来做适应的是发布在这里的 : RSI adaptive EMA . 这个版本使用了Cuttlers 的 RSI - 更多有关它的信息可以在这里找到 : Relative_strength_index



对于这个指标:

EMA (指数移动平均) 可以用在小数周期数时的计算 (也就是说，它可以用于14.5个周期而不只是14或者15个周期) 而这可以使它适合于适应性计算。所以，这是一个使用 Cuttlers RSI 来对市场进行自适应的 EMA，所有的参数都是常用的 : Cuttlers rsi 周期数和用于计算的价格。用法与任何平均的用法一样，使用颜色的改变来作为信号，但是这样做也要谨慎。



