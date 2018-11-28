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DWMA with JMA oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Давным-давно один трейдер использовал сигналы на основе комбинации пересечения DWMA (Double Weighted Moving Average) и JMA (Jurik Moving Average). Логическое развитие этой идеи - создание одного индикатора, управляющего комбинацией этих двух индикаторов. Оба индикатора (DWMA и JMA) очень сглаженные, их комбинация генерирует приемлемое количество сигналов (не слишком много). В данной версии идея индикатора расширена: создан осциллятор, теперь использовать его проще.
Использование:
Торговым сигналом может служить пересечение нулевой линии. Так как это комбинация двух скользящих средних, надо внимательно выбирать периоды - в некоторых случаях могут быть нелогичные результаты. При корректных настройках такое пересечение может давать полезный сигнал.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22356
Synthetic RSXCuttlers RSI adaptive EMA
Cuttlers RSI adaptive EMA
Индекс расширения диапазона RSX с доверительным диапазономRSX range expansion index - with floating levels
Индекс расширения диапазона RSX с плавающими уровнями