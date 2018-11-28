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Индикаторы

Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1549
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Описание:

Пересечение двух средних часто используются в качестве сигналов. Но не так часто используются адаптивные скользящие. В этой версии используется EMA с адаптивностью на основе пересечения двух индикаторов Cuttlers RSI (опубликован здесь: Cuttlers RSI adaptive EMA).

Использование:

Стандартно: сигнал при смене цвета (которым отмечается пересечение двух скользящих средних. В связи с адаптивностью EMA и некоторым "нервозным" поведением индикатора Cuttlers RSI (значения RSI могут меняться быстро и значительно) настоятельно рекомендуется поэкспериментировать с параметрами.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22387

Cuttlers RSI adaptive EMA with floating levels Cuttlers RSI adaptive EMA with floating levels

Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.

Volatility Indicator Volatility Indicator

Отличный индикатор для анализа таймсерий. Индикатор вычисляет разницу между 14-периодным двойным экспоненциальным скользящим средним и ценой. Отлично выявляет необычную ценовую активность.

Cuttlers RSI adaptive EMA Cuttlers RSI adaptive EMA

Cuttlers RSI adaptive EMA

Synthetic RSX Synthetic RSX

Synthetic RSX