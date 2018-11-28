Описание:

Пересечение двух средних часто используются в качестве сигналов. Но не так часто используются адаптивные скользящие. В этой версии используется EMA с адаптивностью на основе пересечения двух индикаторов Cuttlers RSI (опубликован здесь: Cuttlers RSI adaptive EMA).

Использование:

Стандартно: сигнал при смене цвета (которым отмечается пересечение двух скользящих средних. В связи с адаптивностью EMA и некоторым "нервозным" поведением индикатора Cuttlers RSI (значения RSI могут меняться быстро и значительно) настоятельно рекомендуется поэкспериментировать с параметрами.