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Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Пересечение двух средних часто используются в качестве сигналов. Но не так часто используются адаптивные скользящие. В этой версии используется EMA с адаптивностью на основе пересечения двух индикаторов Cuttlers RSI (опубликован здесь: Cuttlers RSI adaptive EMA).
Использование:
Стандартно: сигнал при смене цвета (которым отмечается пересечение двух скользящих средних. В связи с адаптивностью EMA и некоторым "нервозным" поведением индикатора Cuttlers RSI (значения RSI могут меняться быстро и значительно) настоятельно рекомендуется поэкспериментировать с параметрами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22387
Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.Volatility Indicator
Отличный индикатор для анализа таймсерий. Индикатор вычисляет разницу между 14-периодным двойным экспоненциальным скользящим средним и ценой. Отлично выявляет необычную ценовую активность.
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