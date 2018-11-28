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Индикаторы

Synthetic RSX - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1668
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Описание:

Индикатор схож с синтетическим RSI (опубликован здесь: Synthetic RSI), но в этой версии для расчетов используется RSX. Использование RSX вместо RSI дает более сглаженные результаты без дополнительного запаздывания и позволяет уменьшить количество ложных сигналов.

Использование:

Изменением цвета показывается потенциальная смена тренда.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22381

Cuttlers RSI adaptive EMA Cuttlers RSI adaptive EMA

Cuttlers RSI adaptive EMA

Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon

Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon

DWMA with JMA oscillator DWMA with JMA oscillator

DWMA with JMA oscillator

RSX range expansion index - with confidence bands RSX range expansion index - with confidence bands

Индекс расширения диапазона RSX с доверительным диапазоном