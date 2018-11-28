Описание:

Индикатор схож с синтетическим RSI (опубликован здесь: Synthetic RSI), но в этой версии для расчетов используется RSX. Использование RSX вместо RSI дает более сглаженные результаты без дополнительного запаздывания и позволяет уменьшить количество ложных сигналов.



Использование:

Изменением цвета показывается потенциальная смена тренда.



