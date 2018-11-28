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Synthetic RSX - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Индикатор схож с синтетическим RSI (опубликован здесь: Synthetic RSI), но в этой версии для расчетов используется RSX. Использование RSX вместо RSI дает более сглаженные результаты без дополнительного запаздывания и позволяет уменьшить количество ложных сигналов.
Использование:
Изменением цвета показывается потенциальная смена тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22381
Cuttlers RSI adaptive EMA
Cuttlers RSI adaptive EMACuttlers RSI adaptive EMA ribbon
Cuttlers RSI adaptive EMA ribbon
DWMA with JMA oscillator
DWMA with JMA oscillatorRSX range expansion index - with confidence bands
Индекс расширения диапазона RSX с доверительным диапазоном