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CCI_OBOS_With_Confirmation - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный индикатор CCI OBOS With Confirmation основан на индикаторах CCI и OBOS. Выставляет сигнальные метки на график цены при пересечении линий этих индикаторов и подтверждении направления тенденции.
Имеет три настраиваемых параметра:
- OBOS period - период расчёта OBOS
- CCI period - период расчёта CCI
- Color candle - окрашивать свечи в цвета направления тенденци
Наличие индикатора OBOS не обязательно - он рассчитывается индикатором самостоятельно
- Сигналы:
При пересечении верхней линии OBOS линией CCI снизу-вверх и если направление тенденции бычье или нейтральное - ставится зелёный указатель на цену открытия свечи
При пересечении нижней линии OBOS линией CCI сверху-вниз и если направление тенденции медвежье или нейтральное - ставится красный указатель на цену открытия свечи
- Color candle:
Если Color candle = Yes, то свечи графика цены окрашиваются в цвета тенденции, заданные в настройках цвета индикатора.
Рис.1. CCI OBOS With Confirmation
Рис.2. CCI OBOS With Confirmation + цветные свечи
Ahrens MACDAhrensMA
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Советник на базе индикатора iAlligator (Alligator).