CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CCI_OBOS_With_Confirmation - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1745
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сигнальный индикатор CCI OBOS With Confirmation основан на индикаторах CCI и OBOS. Выставляет сигнальные метки на график цены при пересечении линий этих индикаторов и подтверждении направления тенденции.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • OBOS period - период расчёта OBOS
  • CCI period - период расчёта CCI
  • Color candle - окрашивать свечи в цвета направления тенденци

Наличие индикатора OBOS не обязательно - он рассчитывается индикатором самостоятельно

  • Сигналы:

При пересечении верхней линии OBOS линией CCI снизу-вверх и если направление тенденции бычье или нейтральное - ставится зелёный указатель на цену открытия свечи
При пересечении нижней линии OBOS линией CCI сверху-вниз и если направление тенденции медвежье или нейтральное - ставится красный указатель на цену открытия свечи

  • Color candle:

Если Color candle = Yes, то свечи графика цены окрашиваются в цвета тенденции, заданные в настройках цвета индикатора.

Рис.1. CCI OBOS With Confirmation


Рис.2. CCI OBOS With Confirmation + цветные свечи


AhrensMACD AhrensMACD

Ahrens MACD

AhrensMA AhrensMA

Индикатор Ahrens Moving Average

Breakout_RSI Breakout_RSI

Индикатор Breakout RSI

BARS Alligator BARS Alligator

Советник на базе индикатора iAlligator (Alligator).