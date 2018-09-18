Сигналы:

При пересечении верхней линии OBOS линией CCI снизу-вверх и если направление тенденции бычье или нейтральное - ставится зелёный указатель на цену открытия свечи

При пересечении нижней линии OBOS линией CCI сверху-вниз и если направление тенденции медвежье или нейтральное - ставится красный указатель на цену открытия свечи

Color candle:

Если Color candle = Yes, то свечи графика цены окрашиваются в цвета тенденции, заданные в настройках цвета индикатора.

