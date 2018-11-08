请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
CCI_OBOS_With_Confirmation - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1513
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
使用确认功能的 CCI OBOS 指标是基于 CCI 和 OBOS 指标的，在这些指标线交叉并且确认了趋势的方向时，指标会在价格图表上设置符号标签。
本指标有三个输入参数:
- OBOS period - OBOS 计算周期数
- CCI period - CCI 计算周期数
- Color candle - 根据趋势方向的彩色烛形
OBOS 指标并不需要 - 它是在指标内部独立计算的
- 信号:
当CCI指标线向上与OBOS上方线交叉，而趋势是多头或者不确定，就在烛形开盘价处设置 绿色 标签
当CCI指标线向上与OBOS下方线交叉，而趋势是空头或者不确定，就在烛形开盘价处设置 红色 标签
- 彩色烛形:
如果 Color candle = Yes, 价格图表的烛形就会使用指标颜色设置中指定的趋势的颜色来标记。
图 1. 使用确认的 CCI OBOS 指标
图 2. 使用确认的 CCI OBOS 指标 + 彩色烛形
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22375
BARS Alligator
这个EA交易是基于 iAlligator (鳄鱼) 指标的。X2MACandle_Chl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 X2MACandle_Chl 指标。
Breakout_RSI
Breakout RSI 指标Skyscraper_Fix_Cld_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix_Cld 指标