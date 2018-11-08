信号:

当CCI指标线向上与OBOS上方线交叉，而趋势是多头或者不确定，就在烛形开盘价处设置 绿色 标签

当CCI指标线向上与OBOS下方线交叉，而趋势是空头或者不确定，就在烛形开盘价处设置 红色 标签

彩色烛形:

如果 Color candle = Yes, 价格图表的烛形就会使用指标颜色设置中指定的趋势的颜色来标记。

