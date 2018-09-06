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Индикаторы

OBOS - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2878
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Overbought/Oversold отображает в отдельном окне цветную гистограмму направления движения рынка.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

Up = EMA(EMA((WP-EMA(WP)) / StdDev(WP)))
Down = EMA(Up, Period)

где:

EMA - EMA(PRICE_WEIGHTED, Period)
StdDev - StdDev(PRICE_WEIGHTED, Period)
WP - взвешенная цена (High+Low+Close+Close)/4

Восходящее движение отображается гистограммой зелёного цвета
Нисходящее движение отображается гистограммой красного цвета
Неопределённое направление отображается гистограммой синего цвета


Auto_Envelope Auto_Envelope

Индикатор Auto Envelope

Aroon_Filter Aroon_Filter

Индикатор Aroon Filter

CCI_OBOS_Crossover CCI_OBOS_Crossover

Индикатор CCI OBOS Crossover

DNC_Percentage DNC_Percentage

Индикатор DNC Percentage