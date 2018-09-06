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OBOS - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Overbought/Oversold отображает в отдельном окне цветную гистограмму направления движения рынка.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
Up = EMA(EMA((WP-EMA(WP)) / StdDev(WP)))
Down = EMA(Up, Period)
где:
EMA - EMA(PRICE_WEIGHTED, Period)
StdDev - StdDev(PRICE_WEIGHTED, Period)
WP - взвешенная цена (High+Low+Close+Close)/4
Восходящее движение отображается гистограммой зелёного цвета
Нисходящее движение отображается гистограммой красного цвета
Неопределённое направление отображается гистограммой синего цвета
Auto_Envelope
Индикатор Auto EnvelopeAroon_Filter
Индикатор Aroon Filter
CCI_OBOS_Crossover
Индикатор CCI OBOS CrossoverDNC_Percentage
Индикатор DNC Percentage