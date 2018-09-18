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Индикаторы

AhrensMACD - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1771
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Ahrens Moving Average Convergence Divergence - MACD, построенный на скользящей средней Аренса.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Fast Ahrens MA period - период быстрой Ahrens MA
  • Slow Ahrens MA period - период медленной Ahrens MA
  • Signal line period - период сигнальной линии

Для расчёта индикатора, наличие Ahrens MA не обязательно - скользящая средняя Ahrens MA рассчитывается индикатором самостоятельно.


AhrensMA AhrensMA

Индикатор Ahrens Moving Average

Average_True_Range_Bands Average_True_Range_Bands

Индикатор Average True Range Bands

CCI_OBOS_With_Confirmation CCI_OBOS_With_Confirmation

Индикатор CCI OBOS With Confirmation

Breakout_RSI Breakout_RSI

Индикатор Breakout RSI