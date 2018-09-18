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AhrensMACD - индикатор для MetaTrader 5
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Ahrens Moving Average Convergence Divergence - MACD, построенный на скользящей средней Аренса.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Fast Ahrens MA period - период быстрой Ahrens MA
- Slow Ahrens MA period - период медленной Ahrens MA
- Signal line period - период сигнальной линии
Для расчёта индикатора, наличие Ahrens MA не обязательно - скользящая средняя Ahrens MA рассчитывается индикатором самостоятельно.
AhrensMA
Индикатор Ahrens Moving AverageAverage_True_Range_Bands
Индикатор Average True Range Bands
CCI_OBOS_With_Confirmation
Индикатор CCI OBOS With ConfirmationBreakout_RSI
Индикатор Breakout RSI