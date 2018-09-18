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AhrensMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Ahrens Moving Average - скользящая средняя Аренса (Richard D. Ahrens).
Индикатор был представлен в статье “Build A Better Moving Average.” (Постройте лучшую скользящую среднюю) в журнале "Technical Analysis of Stocks and Commodities" в октябре 2013.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
AHRMA = PrevAHRMA + ((MedianPrice-MedianMA)/Period)
где:
MedianMA = (PrevAHRMA + AHRMA[Period]) / 2.0
MedianPrice = (High + Low) / 2.0
Average_True_Range_Bands
Индикатор Average True Range BandsSkyscraper_Fix_Cld_HTF
Индикатор Skyscraper_Fix_Cld с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
AhrensMACD
Ahrens MACDCCI_OBOS_With_Confirmation
Индикатор CCI OBOS With Confirmation