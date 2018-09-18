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Индикаторы

AhrensMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1536
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор Ahrens Moving Average - скользящая средняя Аренса (Richard D. Ahrens).
Индикатор был представлен в статье “Build A Better Moving Average.” (Постройте лучшую скользящую среднюю) в журнале "Technical Analysis of Stocks and Commodities" в октябре 2013.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

AHRMA = PrevAHRMA + ((MedianPrice-MedianMA)/Period)

где:

MedianMA = (PrevAHRMA + AHRMA[Period]) / 2.0
MedianPrice = (High + Low) / 2.0

Average_True_Range_Bands Average_True_Range_Bands

Индикатор Average True Range Bands

Skyscraper_Fix_Cld_HTF Skyscraper_Fix_Cld_HTF

Индикатор Skyscraper_Fix_Cld с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

AhrensMACD AhrensMACD

Ahrens MACD

CCI_OBOS_With_Confirmation CCI_OBOS_With_Confirmation

Индикатор CCI OBOS With Confirmation