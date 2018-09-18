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Breakout_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Breakout RSI основан на статье "The Breakout Relative Strength Index" Говарда Ванга (Howard Wang) в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" за сентябрь 2015.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
BRSI = 100.0 - 100.0 / (1.0+AvgP/AvgN)
где:
AvgP - SMA(P,Period)
AvgN - SMA(N,Period)
- Если BPower > PrevBPower
P = Abs(BPower)
- иначе
P = 0
- Если BPower < PrevBPower
N = Abs(BPower)
- иначе
N = 0
BPower = BPrice * BStrength * BVolume
BPrice = (PrevOpen+Max+Min+Close)/4.0
BStrength = (Close-PevOpen)/(Max-Min)
BVolume = Volume + PrevVolume
Max = Max(High,PrevHigh)
Min = Min(Low, PrevLow)
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