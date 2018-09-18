Расчёт:

BRSI = 100.0 - 100.0 / (1.0+AvgP/AvgN)

где:



BPower = BPrice * BStrength * BVolume

BPrice = (PrevOpen+Max+Min+Close)/4.0

BStrength = (Close-PevOpen)/(Max-Min)

BVolume = Volume + PrevVolume

Max = Max(High,PrevHigh)

Min = Min(Low, PrevLow)