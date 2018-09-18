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Индикаторы

Breakout_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1814
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(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Breakout RSI основан на статье "The Breakout Relative Strength Index" Говарда Ванга (Howard Wang) в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" за сентябрь 2015.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

BRSI = 100.0 - 100.0 / (1.0+AvgP/AvgN)

где:

AvgP - SMA(P,Period)
AvgN - SMA(N,Period)

  • Если BPower > PrevBPower
    P = Abs(BPower)
  • иначе
    P = 0
  • Если BPower < PrevBPower
    N = Abs(BPower)
  • иначе
    N = 0

BPower = BPrice * BStrength * BVolume
BPrice = (PrevOpen+Max+Min+Close)/4.0
BStrength = (Close-PevOpen)/(Max-Min)
BVolume = Volume + PrevVolume
Max = Max(High,PrevHigh)
Min = Min(Low, PrevLow)

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