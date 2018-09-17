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Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML - эксперт для MetaTrader 5
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Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и ColorAML в одном эксперте. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих двух индикаторов.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Skyscraper_Fix.ex5 и ColorAML.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор Skyscraper_Fix_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Skyscraper_Fix с фиксированным таймфреймом.iMax3
Индикатор iMAX3 - Fast Trend Detector
Советник выставляет отложенные Buy limit и Stop limit ордера.Volatility_Stop
Индикатор Volatility Stop