Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и ColorAML в одном эксперте. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих двух индикаторов.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Skyscraper_Fix.ex5 и ColorAML.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H4:





Рис. 2. График результатов тестирования