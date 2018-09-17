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Советники

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1393
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и ColorAML в одном эксперте. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих двух индикаторов.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Skyscraper_Fix.ex5 и ColorAML.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Skyscraper_Fix_Signal Skyscraper_Fix_Signal

Индикатор Skyscraper_Fix_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Skyscraper_Fix с фиксированным таймфреймом.

iMax3 iMax3

Индикатор iMAX3 - Fast Trend Detector

MA Envelopes MA Envelopes

Советник выставляет отложенные Buy limit и Stop limit ордера.

Volatility_Stop Volatility_Stop

Индикатор Volatility Stop