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Индикаторы

Skyscraper_Fix_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1579
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Skyscraper_Fix_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Skyscraper_Fix с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала служит цвет средней линии исходного индикатора. Цветные значки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Skyscraper_Fix.ex5.

Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_Signal

Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_Signal

iMax3 iMax3

Индикатор iMAX3 - Fast Trend Detector

Bands_Fill Bands_Fill

Индикатор Bands Fill

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте

MA Envelopes MA Envelopes

Советник выставляет отложенные Buy limit и Stop limit ордера.