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Skyscraper_Fix_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Skyscraper_Fix_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Skyscraper_Fix с фиксированным таймфреймом.
В качестве источника сигнала служит цвет средней линии исходного индикатора. Цветные значки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Skyscraper_Fix.ex5.
Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_Signal
iMax3
Индикатор iMAX3 - Fast Trend DetectorBands_Fill
Индикатор Bands Fill
Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и AbsolutelyNoLagLWMA в одном экспертеMA Envelopes
Советник выставляет отложенные Buy limit и Stop limit ордера.