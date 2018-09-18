Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Volatility_Stop - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2188
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Volatility Stop - стоп-уровень по волатильности по мотивам статьи «10 советов по продаже» (10 Selling Tips) Томаса Булковски (Thomas Bulkowski).
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Multiplier - коэффициент отклонения линии от цены
Расчёт:
VS = Multiplier * HiLoAvg / Close
где:
HiLoAvg = MAH - MAL
MAH - SMA(High,Period)
MAL - SMA(Low, Period)
Может использоваться совместно с индикатором Volatility Stop Oscillator.
По умолчанию линия индикатора выводится под ценой (Multiplier = 2):
Для отрисовки линии над ценой, необходимо ввести отрицательное значение коэффициента (Multiplier =-2):
Индикатор можно использовать также для создания канала волатильности - применить на график два индикатора с разными значениями Multiplier.
Например, 0.618 для нижней линии, -0.618 - для верхней, и торговать от пробоя линий полученного канала.
Советник выставляет отложенные Buy limit и Stop limit ордера.Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте
Индикатор Volatility Stop oscillatorStandard_Error_Bands
Индикатор Standard Error Bands