Может использоваться совместно с индикатором Volatility Stop Oscillator.

По умолчанию линия индикатора выводится под ценой (Multiplier = 2):

Для отрисовки линии над ценой, необходимо ввести отрицательное значение коэффициента (Multiplier =-2):

Индикатор можно использовать также для создания канала волатильности - применить на график два индикатора с разными значениями Multiplier.

Например, 0.618 для нижней линии, -0.618 - для верхней, и торговать от пробоя линий полученного канала.