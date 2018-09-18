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Индикаторы

Volatility_Stop - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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(12)
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Индикатор Volatility Stop - стоп-уровень по волатильности по мотивам статьи «10 советов по продаже» (10 Selling Tips) Томаса Булковски (Thomas Bulkowski).

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Multiplier - коэффициент отклонения линии от цены

Расчёт:

VS = Multiplier * HiLoAvg / Close

где:

HiLoAvg = MAH - MAL
MAH - SMA(High,Period)
MAL - SMA(Low, Period)

Может использоваться совместно с индикатором Volatility Stop Oscillator.

По умолчанию линия индикатора выводится под ценой (Multiplier = 2):

Для отрисовки линии над ценой, необходимо ввести отрицательное значение коэффициента (Multiplier =-2):


Индикатор можно использовать также для создания канала волатильности - применить на график два индикатора с разными значениями Multiplier.

Например, 0.618 для нижней линии, -0.618 - для верхней, и торговать от пробоя линий полученного канала.


MA Envelopes MA Envelopes

Советник выставляет отложенные Buy limit и Stop limit ордера.

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте

Volatility_Stop_Oscillator Volatility_Stop_Oscillator

Индикатор Volatility Stop oscillator

Standard_Error_Bands Standard_Error_Bands

Индикатор Standard Error Bands