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MA Envelopes - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
ВНИМАНИЕ: Работает только не хедж счетах! Неттинг запрещён!
Советник выставляет отложенные Buy limit и Stop limit ордера. Использует данные с индикаторов iMA (Moving Average, MA) и iEnvelopes (Envelopes). Работает только в момент рождения нового бара, имеет ограничение рабочего временного диапазона: от Start hour до End hour.
Может выставлять до трех отложенных limit ордеров в каждую сторону - получается своеобразная сетка: каждому ордеру присваивается свой магический номер. Правило присвоения магического номера:
- для BUY #1: magic number + 1
- для BUY #2: magic number + 2
- для BUY #3: magic number +3
- для SELL#1: magic number - 1
- для SELL#2: magic number - 2
- для SELL#3: magic number - 3
Если в рынке есть не сработавшие отложенные ордера и время сервера больше чем End hour. - все отложенные ордера удаляются.
Параметры по-умолчанию, EURUSD,M5:
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Индикатор Skyscraper_Fix_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Skyscraper_Fix с фиксированным таймфреймом.
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