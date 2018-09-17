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MA Envelopes - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2318
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor 

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Работает только не хедж счетах! Неттинг запрещён!

Советник выставляет отложенные Buy limit и Stop limit ордера. Использует данные с индикаторов iMA (Moving Average, MA) и iEnvelopes (Envelopes). Работает только в момент рождения нового бара, имеет ограничение рабочего временного диапазона: от Start hour до End hour. 

Может выставлять до трех отложенных limit ордеров в каждую сторону - получается своеобразная сетка: каждому ордеру присваивается свой магический номер. Правило присвоения магического номера: 

  • для BUY #1: magic number + 1
  • для BUY #2: magic number + 2
  • для BUY #3: magic number +3
  • для SELL#1: magic number - 1
  • для SELL#2: magic number - 2
  • для SELL#3: magic number - 3

Если в рынке есть не сработавшие  отложенные ордера и время сервера больше чем End hour. - все отложенные ордера удаляются.

Параметры по-умолчанию, EURUSD,M5:


Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте

Skyscraper_Fix_Signal Skyscraper_Fix_Signal

Индикатор Skyscraper_Fix_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Skyscraper_Fix с фиксированным таймфреймом.

Volatility_Stop Volatility_Stop

Индикатор Volatility Stop

Volatility_Stop_Oscillator Volatility_Stop_Oscillator

Индикатор Volatility Stop oscillator