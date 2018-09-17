Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Работает только не хедж счетах! Неттинг запрещён!

Советник выставляет отложенные Buy limit и Stop limit ордера. Использует данные с индикаторов iMA (Moving Average, MA) и iEnvelopes (Envelopes). Работает только в момент рождения нового бара, имеет ограничение рабочего временного диапазона: от Start hour до End hour.

Может выставлять до трех отложенных limit ордеров в каждую сторону - получается своеобразная сетка: каждому ордеру присваивается свой магический номер. Правило присвоения магического номера:

для BUY #1: magic number + 1

+ 1 для BUY #2: magic number + 2

+ 2 для BUY #3: magic number +3

+3 для SELL#1: magic number - 1

- 1 для SELL#2: magic number - 2

- 2 для SELL#3: magic number - 3

Если в рынке есть не сработавшие отложенные ордера и время сервера больше чем End hour. - все отложенные ордера удаляются.

Параметры по-умолчанию, EURUSD,M5:



