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iMax3 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор - детектор тренда iMAX3
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Step - размер шага
- Auto step mode - автоматический выбор размера шага (Yes/No)
- Use iMAX mode - использовать режим iMAX (Yes/No)
- Use HP mode - использовать режим HP (Yes/No)
- Use HPX mode - использовать режим HPX (Yes/No)
Размер шага - настраиваемый параметр, влияет на чувствительность при определении направления тенденции. Имеет достаточно малые значения, которые варьируются от 0.01 на месячном графике до 0.0001 на минутном. При выборе пункта Auto step mode = Yes, в величине фильтра Step используются программно предустановленные значения.
Режимы фильтров:
- Режим iMAX является наиболее адаптивным, но наименее отзывчивым из имеющихся трех режимов с точки зрения скорости обнаружения изменения тренда. Тем не менее, это хороший выбор, особенно на весьма неустойчивых рынках.
- Режим HP является более быстрым детектором тенденции, адаптивным, но
менее защищенным от всплесков цен, чем режим iMAX.
Это хороший компромисс между скоростью обнаружения/фильтрации тенденции.
- Режим HPX является самым быстрым детектором тренда, но поскольку это сильно чувствительный фильтр, он очень быстро меняет тенденции
даже на слабо волатильных рынках.
Таким образом, это, вероятно, не лучший выбор для определения направления тренда на младших таймфреймах, но вполне может использоваться на старших.
Рис.1. Все три режима
Рис.2. Режим iMAX
Рис.3. Режим HP
Рис.4. Режим HPX
Индикатор Bands FillBollinger_Bandwidth_Delta
Индикатор Bollinger Bandwidth Delta oscillator
Индикатор Skyscraper_Fix_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Skyscraper_Fix с фиксированным таймфреймом.Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и AbsolutelyNoLagLWMA в одном эксперте