Тем не менее, это хороший выбор, особенно на весьма неустойчивых рынках.

трех режимов с точки зрения скорости обнаружения изменения тренда. Тем не менее, это хороший выбор, особенно на весьма неустойчивых рынках.

Режим HP является более быстрым детектором тенденции, адаптивным, но менее защищенным от всплесков цен, чем режим iMAX.

Режим HP является более быстрым детектором тенденции, адаптивным, но менее защищенным от всплесков цен, чем режим iMAX. Это хороший компромисс между скоростью обнаружения/фильтрации тенденции.

Режим HP является более быстрым детектором тенденции, адаптивным, но менее защищенным от всплесков цен, чем режим iMAX. Это хороший компромисс между скоростью обнаружения/фильтрации тенденции.

Режим HP является более быстрым детектором тенденции, адаптивным, но менее защищенным от всплесков цен, чем режим iMAX. Это хороший компромисс между скоростью обнаружения/фильтрации тенденции.