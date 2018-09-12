Реальный автор: TrendLaboratory



Исправленная версия индикатора Skyscraper. Этот индикатор в исходном виде обладает одной, характерной особенностью. Он при расчёте на текущем баре использует волатильность финансового интрумента, посчитанную с учётом всех, предшествующих баров графика. В итоге, по мере движения графика вправо NRTR линия индикатора всё более и более удаляется от текущих ценовых значений. Может быть, такой подход и может иметь место для короткоживущих финансовых инструментов, но в общем случае в алгоритме следовало бы ограничить расчёт волатильности каким-то периодом, что и было сделано в предложенной выше версии этого индикатора. Волатильность определяется с учётом входного параметра:

input uint Length= 10 ;

Средняя линия индикатора тоже выполнена по аналогии с основными линиями в NRTR виде с окраской в соответствии с действующим трендом.





Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix

