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Skyscraper_Fix - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: TrendLaboratory
Исправленная версия индикатора Skyscraper. Этот индикатор в исходном виде обладает одной, характерной особенностью. Он при расчёте на текущем баре использует волатильность финансового интрумента, посчитанную с учётом всех, предшествующих баров графика. В итоге, по мере движения графика вправо NRTR линия индикатора всё более и более удаляется от текущих ценовых значений. Может быть, такой подход и может иметь место для короткоживущих финансовых инструментов, но в общем случае в алгоритме следовало бы ограничить расчёт волатильности каким-то периодом, что и было сделано в предложенной выше версии этого индикатора. Волатильность определяется с учётом входного параметра:
input uint Length=10; // Период ATR
Средняя линия индикатора тоже выполнена по аналогии с основными линиями в NRTR виде с окраской в соответствии с действующим трендом.
Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix
Индикатор Skyscraper с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахX2MACandle
Индикатор X2MA в свечном виде
Индикатор Skyscraper_Fix с цветным заполнением пространства между средней и NRTR линиямиX2MACandle_Chl
Индикатор X2MACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч