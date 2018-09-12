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Индикаторы

Skyscraper_Fix - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1760
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: TrendLaboratory

Исправленная версия индикатора Skyscraper. Этот индикатор в исходном виде обладает одной, характерной особенностью. Он при расчёте на текущем баре использует волатильность финансового интрумента, посчитанную с учётом всех, предшествующих баров графика. В итоге, по мере движения графика вправо NRTR линия индикатора всё более и более удаляется от текущих ценовых значений. Может быть, такой подход и может иметь место для короткоживущих финансовых инструментов, но в общем случае в  алгоритме следовало бы ограничить расчёт волатильности каким-то периодом, что и было сделано в предложенной выше версии этого индикатора. Волатильность определяется с учётом входного параметра: 

input uint    Length=10;             // Период ATR

Средняя линия индикатора тоже выполнена по аналогии с основными линиями в NRTR виде с окраской в соответствии с действующим трендом.

Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix

Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix

Skyscraper_HTF Skyscraper_HTF

Индикатор Skyscraper с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

X2MACandle X2MACandle

Индикатор X2MA в свечном виде

Skyscraper_Fix_Cld Skyscraper_Fix_Cld

Индикатор Skyscraper_Fix с цветным заполнением пространства между средней и NRTR линиями

X2MACandle_Chl X2MACandle_Chl

Индикатор X2MACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч