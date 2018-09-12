Индикатор Skyscraper с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор X2MACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Skyscraper_Fix, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте