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Skyscraper_Fix_Cld - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: TrendLaboratory
Индикатор Skyscraper_Fix с цветным заполнением пространства между средней и NRTR линиями. В данном случае таким образом выделяется область возможных стопов.
Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_Cld
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Исправленная версия индикатора SkyscrapeSkyscraper_HTF
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