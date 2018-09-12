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Индикаторы

Skyscraper_Fix_Cld - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1459
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: TrendLaboratory

Индикатор Skyscraper_Fix с цветным заполнением пространства между средней и NRTR линиями. В данном случае таким образом выделяется область возможных стопов.

Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_Cld

Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_Cld

Skyscraper_Fix Skyscraper_Fix

Исправленная версия индикатора Skyscrape

Skyscraper_HTF Skyscraper_HTF

Индикатор Skyscraper с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

X2MACandle_Chl X2MACandle_Chl

Индикатор X2MACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

Exp_Skyscraper_Fix_Duplex Exp_Skyscraper_Fix_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Skyscraper_Fix, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте