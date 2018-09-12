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Индикаторы

X2MACandle_Chl - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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1452
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор X2MACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч. Для того, чтобы индикатор не мешал восприятию свечного графика яркость индикатора уменьшена. Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_;              //метод усреднения первого сглаживания 
input int Length1=12;                                  //глубина  первого сглаживания                    
input int Phase1=15;                                   //параметр первого сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;              //метод усреднения второго сглаживания 
input int Length2 = 5;                                 //глубина  второго сглаживания 
input int Phase2=15;                                   //параметр второго сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint Gap=10;                                     //размер неучитываемого гэпа в пунктах
input uint BBLength=10;                                // период Боллинджера                                                   
input double BandsDeviation=1.0;                       // девиация

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор X2MACandle_Chl

Рис.1. Индикатор X2MACandle_Chl

Skyscraper_Fix_Cld Skyscraper_Fix_Cld

Индикатор Skyscraper_Fix с цветным заполнением пространства между средней и NRTR линиями

Skyscraper_Fix Skyscraper_Fix

Исправленная версия индикатора Skyscrape

Exp_Skyscraper_Fix_Duplex Exp_Skyscraper_Fix_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Skyscraper_Fix, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Exp_JFatlCandle_MMRec Exp_JFatlCandle_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора JFatlCandle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы