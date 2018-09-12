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X2MACandle_Chl - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор X2MACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч. Для того, чтобы индикатор не мешал восприятию свечного графика яркость индикатора уменьшена. Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //метод усреднения первого сглаживания input int Length1=12; //глубина первого сглаживания input int Phase1=15; //параметр первого сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //метод усреднения второго сглаживания input int Length2 = 5; //глубина второго сглаживания input int Phase2=15; //параметр второго сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint Gap=10; //размер неучитываемого гэпа в пунктах input uint BBLength=10; // период Боллинджера input double BandsDeviation=1.0; // девиация
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор X2MACandle_Chl
Индикатор Skyscraper_Fix с цветным заполнением пространства между средней и NRTR линиямиSkyscraper_Fix
Исправленная версия индикатора Skyscrape
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Skyscraper_Fix, которые можно настраивать различным образом в одном экспертеExp_JFatlCandle_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора JFatlCandle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы