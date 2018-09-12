Индикатор X2MACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч. Для того, чтобы индикатор не мешал восприятию свечного графика яркость индикатора уменьшена. Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2 = 5 ; input int Phase2= 15 ; input uint Gap= 10 ; input uint BBLength= 10 ; input double BandsDeviation= 1.0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".







Рис.1. Индикатор X2MACandle_Chl