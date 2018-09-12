Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор X2MA в свечном виде

Исправленная версия индикатора Skyscrape

Индикатор Skyscraper_Fix с цветным заполнением пространства между средней и NRTR линиями