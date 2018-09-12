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Индикаторы

Skyscraper_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1344
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
Skyscraper.mq5 (22.4 KB) просмотр
Skyscraper_HTF.mq5 (27.5 KB) просмотр
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Индикатор  Skyscraper с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Skyscraper.ex5.

Рис.1. Индикатор Skyscraper_HTF

Рис.1. Индикатор Skyscraper_HTF

X2MACandle X2MACandle

Индикатор X2MA в свечном виде

XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_HTF XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_HTF

Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Skyscraper_Fix Skyscraper_Fix

Исправленная версия индикатора Skyscrape

Skyscraper_Fix_Cld Skyscraper_Fix_Cld

Индикатор Skyscraper_Fix с цветным заполнением пространства между средней и NRTR линиями