Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
X2MACandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1445
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор X2MA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом X2MA соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор X2MACandle
XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_HTF
Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXRSI_Histogram_Vol_Direct_Alerts
Индикатор XRSI_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов
Skyscraper_HTF
Индикатор Skyscraper с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSkyscraper_Fix
Исправленная версия индикатора Skyscrape