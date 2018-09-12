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Индикаторы

X2MACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1445
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор X2MA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом X2MA соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор X2MACandle

Рис.1. Индикатор X2MACandle

XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_HTF XDeMarker_Histogram_Vol_Direct_HTF

Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XRSI_Histogram_Vol_Direct_Alerts XRSI_Histogram_Vol_Direct_Alerts

Индикатор XRSI_Histogram_Vol_Direct с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

Skyscraper_HTF Skyscraper_HTF

Индикатор Skyscraper с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Skyscraper_Fix Skyscraper_Fix

Исправленная версия индикатора Skyscrape