CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Skyscraper - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1766
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: TrendLaboratory

Трендовый индикатор NRTR типа с дополнительной средней линией.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint    Length=10;             // Период ATR
input double  Kv=0.9;                // Фактор чувствительности индикатора
input double  Percentage=0;          // Приближение средней линии к линиям экстремумов
input Method  HighLow=MODE_HighLow;  // Расчёт индикатора по High/Low или Close

Рис.1. Индикатор Skyscraper

Рис.1. Индикатор Skyscraper

Previous Candle Breakdown 3 Previous Candle Breakdown 3

Советник "пробой прошлой свечи".

Rollback system Rollback system

Определение ширины канала за предыдущие сутки.

JFatlCandle__HTF JFatlCandle__HTF

Индикатор JFatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts XRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts

Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов