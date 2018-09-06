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Skyscraper - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: TrendLaboratory
Трендовый индикатор NRTR типа с дополнительной средней линией.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint Length=10; // Период ATR input double Kv=0.9; // Фактор чувствительности индикатора input double Percentage=0; // Приближение средней линии к линиям экстремумов input Method HighLow=MODE_HighLow; // Расчёт индикатора по High/Low или Close
Рис.1. Индикатор Skyscraper
Previous Candle Breakdown 3
Советник "пробой прошлой свечи".Rollback system
Определение ширины канала за предыдущие сутки.
JFatlCandle__HTF
Индикатор JFatlCandle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXRSI_Candle_Vol_Zer_Alerts
Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов